Zoveel asielzoekers moet jouw gemeente opvangen door de spreidingswet

Met name burgemeesters Sharon Dijksma van Utrecht en Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden lieten in aanloop naar de politieke beslissing van zich horen. Beiden pleitten voor de spreidingswet en spraken politici in Den Haag aan op de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de opvang samen te organiseren. Of in de woorden van Fröhlich: "Ik schaam me voor andere gemeenten die nu niets doen, omdat ik vind dat we de collega's in Groningen niet in de stront kunnen laten zakken ."