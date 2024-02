Burgemeester Soest maakt carnavalskraker: 'Als je een uitdaging krijgt, moet je er ook wel helemaal voor gaan'

En leuk vindt hij het stiekem eigenlijk ook wel. Een deel van zijn leven groeide Metz op in het zuiden van Nederland. "Ik heb aan carnaval zulke goede herinneringen. Hier denken mensen dat het om een paar dagen veel drinken gaat maar het is veel meer dan dat. Iedereen is even helemaal gelijk." In de videoclip zie je de serieuze burgemeester met zijn ambtsketting veranderen in een feestende carnavaller. "In Zuid-Nederland is het heel normaal dat de lokale politiek tijdens carnaval op de hak wordt genomen. Dat doen we hier best braaf in Soest."