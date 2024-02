Bedrijfsleven onthutst dat slimmer stroomgebruik amper kan

Bekend is dat het stroomnet in Nederland op steeds meer plekken volloopt. Om dat op te lossen werken netbeheerders aan het verbeteren van de netten, maar dat is een proces van jaren. "Voor de netverzwaring rond is zijn we jaren verder en juist slimmer met stroom omgaan is broodnodig voor de toekomst", zegt Marcel Hielkema, voorzitter van VNO-NCW Midden.