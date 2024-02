MEAU schrijft een lied over sexting: 'Naaktfoto's zijn prima, maar doorsturen moet stoppen'

Het doorsturen van naaktfoto's moet stoppen. Niet het maken ervan, zegt ook de Utrechtse zangeres MEAU. Ze riep haar volgers op om ervaringen met haar te delen. "Vooral die schaamte is me bijgebleven. En het gevoel dat hun schuld was. Dat is heel belangrijk, dat we de focus verleggen van het slachtoffer naar degene die zo'n foto doorstuurt. Want het maken van zo'n foto, dat moet gewoon kunnen."