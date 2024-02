Deze Utrechtse biermaker is brouwerij van het jaar: 'Eer voor ons levenswerk'

"Dat deze erkenning komt van onze vakgenoten maakt deze prijs uniek en is dan ook de grootste eer voor ons levenswerk", zegt eigenaar Gijs van Wiechen van De Kromme Haring. Hij startte de brouwerij in 2017 met mede-eigenaar Stephen Grigg. De Kromme Haring, inclusief een brewpub waar je kan proeven, zit aan de Europalaan. Ooit opgezet met de gedachte "the only thing we fear is shitty beer".