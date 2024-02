P+R station Breukelen geopend: nu nog gratis, maar straks moet je gaan betalen

De provincie wil de automobilisten binnenkort laten betalen voor het parkeren in de garage. "We hebben flink geïnvesteerd in deze garage en we willen voorkomen dat mensen gaan lang parkeren op deze plek." Als de parkeerplek gratis blijft, is dat een voordeel voor langparkeerders. Bijvoorbeeld mensen die via Schiphol op vakantie gaan, kunnen gratis in Breukelen hun auto kwijt en met de trein naar Schiphol. Dat wil de provincie voorkomen en daarom gaat het op termijn geld kosten.