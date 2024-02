Ramazan hielp met de opbouw na aardbeving in Turkije en Syrië: 'Nog steeds een puinzooi'

Inmiddels wordt in de regio al wel volop gebouwd. Elke keer als er weer een appartement klaar is, kunnen gezinnen vanuit hun container direct daarin trekken. "Daar hoeven ze niet voor te betalen", zegt Cildir, die meent dat het wat dat betreft goed geregeld is. Maar mensen hebben wel een winter door moeten brengen in de geïmproviseerde containerwoningen. Daar zit wel verwarming in zit, maar comfortabel is het allemaal niet. Drie miljoen mensen raakten dakloos door de aardbeving en momenteel wonen nog steeds 690.000 mensen in containers. Volgens de regering wordt in bepaalde gebieden ook nog altijd puin geruimd.