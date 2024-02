Slaapmedicatie niet afgestemd op vrouwen: 'Alsof een olifant over me heen had gelopen'

Na een jaar worstelen met ernstige slapeloosheid, durfde RTV-Utrecht journalist Bernadette Keizer eindelijk naar de huisarts te stappen. Ze kreeg het slaapmiddel temazepam voorgeschreven, met een aanbevolen dosering van 10 milligram. "De volgende dag voelde ik me, zo mogelijk, nóg beroerder dan toen ik niet had geslapen. Ik had geen focus, voelde me wazig en duizelig. Het was alsof er een olifant over me heen had gelopen", vertelt ze.