In Bunnik vindt iedereen de komst van het azc wel prima: 'De Bunniker heeft het goed'

Larik is niet de enige in Bunnik. Op een doordeweekse middag in het centrum van het dorp is het overgrote deel positief over de komst van 90 vluchtelingen naar het dorp. De Bunniker is hoogopgeleid, heeft het goed en wil en kan delen, klinkt het. Soms is men zelfs bijna beschaamd dat de gemeente de afgelopen jaren geen opvang had.