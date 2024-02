Twee Utrechtse wethouders moeten na debacle bij sociaal werkbedrijf de laan uit, vindt Utrecht Solidair

Van Steeg is boos, hij vindt dat de raad niet goed is geïnformeerd. "Ik heb heel veel vragen over wat er nou precies gebeurd is, en hoe dat nou heeft kunnen gebeuren. Maar ook over de manier waarop de raad is geïnformeerd en het moment waarop", zei Van Steeg in de uitzending. Hij verbaast zich vooral over het feit dat hij vlak voor kerst een brief van de wethouders kreeg, terwijl de problemen al maanden aan de gang waren. "Als ik dit zo zie, dan denk ik dat had echt eerder gemoeten."