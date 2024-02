Ook biologische boer vindt regels veel te streng: 'Je wordt er onrustig van'

Als voorbeeld noemt Koos het uitrijden van mest, dat moet volgens de nieuwe regels omlaag zodat het grond- en oppervlaktewater verbetert. "Elke boer gaat al zuinig om met zijn mest. Straks mogen we minder mest uitrijden, landstroken inleveren en in sommige gevallen overgaan op kunstmest. Maar kunstmest is echt niet de oplossing. Dat moet je aanvoeren met vrachtwagens en dat zorgt ook weer voor uitstoot en extra kosten." Koos is vooral bang voor die extra kosten: "Je moet volgens deze nieuwe regels blijven investeren, maar het moet een keer terugkomen naar de boer en dat perspectief ontbreekt."