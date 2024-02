Utrecht had al enorm tekort op budget, daar komt nog eens 40 miljoen euro bij

Voor de voorjaarsnota van 2024 kondigde het collega al aan dat er op korte termijn 75 miljoen euro aan bezuinigingen komen. In het voorjaar zal het college ook met voorstellen voor bezuinigingen voor de lange termijn geld. “We kunnen niet anders dan nu direct kijken naar maatregelen om het tekort op te lossen", aldus Schilderman. "De gemeente heeft bijvoorbeeld heel veel plannen in het vooruitzicht, waarvan niet alles haalbaar en uitvoerbaar is; die gaan we als eerste kritisch bekijken. Bij de voorjaarsnota in mei 2024 zullen we de raad voorstellen doen.”