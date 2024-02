Boeren protesteren op meerdere plekken in provincie: brandjes langs snelwegen A12 en A27

De politie is met enkele voertuigen aanwezig. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Ook in Breukelerwaard en Meerkerk zijn boeren bij elkaar gekomen om te protesteren. In Meerkerk zijn langs de afrit van de A27 ook brandjes gesticht. De politie houdt de situatie op afstand in de gaten. Op de A27 zijn snelheidsbeperkingen ingesteld vanwege de rookontwikkeling.