Arts die volgens OM haar kinderen doodziek maakte en dochtertje probeerde om te brengen hoort 11 jaar cel eisen

De vrouw hield een soort medisch dagboek over de ontwikkeling van haar zoontje. Daarin vermeldde zij gedetailleerd hoe het met jongetje ging. Het dagelijkse verslag in het dagboek komt volgens het OM totaal niet overeen met wat zij de artsen vertelde. Terwijl het redelijk goed met hem ging, deed zij in gesprekken met de artsen alsof het jongetje grote problemen had met de voeding en ontlasting. Dat speelde volgens het OM een belangrijke rol bij beslissingen over de verdere behandeling van het kind.