Netbeheerder Stedin wil bijna miljard euro investeren in stroomnet

Door de toename van laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen is het volgens Stedin hard nodig om het stroomnet uit te breiden. Deze uitbreiding betekent dat er 700 kilometer aan nieuwe kabels de grond in gaat en dat er zo'n 400 nieuwe transformatorhuisjes worden geplaatst, meldt Stedin. Dit is niet alleen in de provincie Utrecht, maar ook in Zeeland en Zuid-Holland, waar Stedin actief is.