Advies polder Groot-Mijdrecht zorgt voor paniek bij bewoners, maar is dat terecht?

"De hele polder is in paniek. We zijn geschrokken van het onderzoek", zegt één van de bewoners van de polder in Waverveen. "In het 'Pact van Poldertrots' uit 2012 is ons destijds vijftig jaar rust beloofd. Die rust is weg." Het pact was het sluitstuk van een jarenlange strijd tussen bewoners, provincie, gemeente en waterschap. De provincie had het plan om de polder onder te laten lopen om bodemdaling tegen te gaan en de kwaliteit van grondwater en natuur te verbeteren.