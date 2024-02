Baasjes mijden dure dierenarts: 'Utrecht moet aan de bel trekken bij het Rijk'

Wie met zijn hond of kat de drempel overgaat bij de dierenarts is in veel gevallen al zo'n 50 euro kwijt aan consultkosten. Een röntgenfoto? Dat kan je 100 euro kosten en de periodieke inenting 50 euro. Als je dier echt ziek is, berg je dan maar. Een kat met blaasgruis kan leiden tot een kostenpost van 1.000 euro. Wie in het weekend is aangewezen op de spoedzorg, moet nog veel dieper in de buidel tasten.