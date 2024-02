Kunst- en cultuurproject in Houten krijgt 400.000 euro voor dementerende ouderen én jongeren

Het doel van het project is om kunst en cultuur dichterbij mensen te brengen voor wie het niet vanzelfsprekend is. "Van meedoen aan cultuur word je gelukkiger, je kunt ervan leren en helemaal de tijd vergeten", zegt Nederhoff. "Dat gunnen we iedereen, daarom ook mensen met dementie." In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie.