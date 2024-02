Taakstraf en geldboete voor bestuurder die fietsster doodreed in Woerden

Het ongeluk gebeurde op vrijdag 19 november 2021. Het was die ochtend om 08.50 uur behoorlijk druk op de weg, volgens de koerier. Bijna dagelijks reed hij dezelfde route over de Hoge Rijndijk naar de snelweg. Af en toe stond hij in de file of reed hij stapvoets, soms kon hij weer even vaart maken.