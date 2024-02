Provincie wil boeren voor schade van 'intimiderende protestactie' bij provinciehuis laten opdraaien

Op meer plekken in de provincie wordt er gedemonstreerd. Dat gebeurde gisteren in Veenendaal langs de A12, in Meerkerk langs de A27 en bij Breukelen langs de A2. Voor de protesten zijn allerlei redenen. Er is veel onvrede over de stapeling aan regels van de afgelopen jaren, de Green Deal die in Brussel besproken wordt en de uitvoering van de stikstofplannen door de provincie.