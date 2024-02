Zorgen om nieuwbouw Soesterkwartier Amersfoort, wethouder wil in gesprek met bewoners

De gemeente heeft volgens Janssen het gesprek gevoerd over hoe alle informatie begrijpelijk bij inwoners terechtkomt. "Het gebeurt helaas dat inwoners zich niet altijd gehoord of goed geïnformeerd voelen", zegt Janssen. Ze benadrukt dat de gemeente daar hard aan werkt. Ze hoopt dat wijkbewoners bereid blijven om in gesprek te blijven. "De komende jaren gebeurt er veel in het Soesterkwartier en in het gebied daaromheen, en soms ook veel tegelijk. Dan juist is het belangrijk in goed contact te blijven met elkaar."