Mogelijk meer pandababy's op komst bij Ouwehands Dierenpark, met panda Fan Xing in China gaat het goed

Na het vertrek van Fan Xing in september was pandamoeder Wu Wen wel een beetje van de leg, zegt pandaverzorger Jibbe op de Instagrampagina van Ouwehands Dierenpark. "De eerste dagen was Wu Wen wat onrustig. Dat is niet gek want haar jong is weg en ze was aan het zoeken waar het jong was gebleven." Gelukkig ging het al snel beter. "Wu Wen heeft weer haar eigen ritme gevonden. Ze moest haar dagen anders indelen want voorheen besteedde ze een groot deel van haar dag met het spelen met Fan Xing."