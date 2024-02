Drugsgebruik in Nieuwegein heel gemiddeld, blijkt uit rioolonderzoek

De onderzoeken van het RIVM en het Trimbos-Instituut zijn onderdeel van het plan Aanpak Jonge Aanwas. Het doel van het plan is om jongeren over wie signalen zijn dat ze afglijden in de drugscriminaliteit, eerder in beeld te krijgen. Daarom wordt verspreid door het land rioolonderzoek gedaan. Nieuwegein is een van die plekken.