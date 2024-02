Per direct cameratoezicht in Maarssenbroek na weer een incident

Maarssenbroek - Na opnieuw een incident in Maarssenbroek heeft de burgemeester van gemeente Stichtse Vecht besloten om per direct cameratoezicht in te stellen. In de nacht van 5 op 6 februari werd brand gesticht bij Bar Bloemstede. Daarbij werd vuurwerk en brandstof gebruikt. Het was het vierde incident in vier maanden tijd in Maarssenbroek.