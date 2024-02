Woerdense familie verdacht van grootschalige productie chrystal meth in woonwijk

De Woerdenaar is tijdens het onderzoek getroffen door groot persoonlijk leed. Op de dag dat hij zijn proces in vrijheid mocht afwachten overleed zijn vrouw aan een overdosis van de gevaarlijke, vloeibare drugscocktail Blue 69. In augustus vorig jaar overleed ook zijn vriendin aan een overdosis van hetzelfde middel. In de auto van de man werden flesjes met de drugscocktail aangetroffen. In verband met die zaak werd hij weer vastgezet, ook in die zaak is hij nog verdachte.