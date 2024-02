Start archeologisch onderzoek in polder Rijnenburg: 'Al jaren op zoek naar bijzondere vondsten'

De polder Rijnenburg is zo’n duizend hectare groot en ligt gelegen in de oksel van de A2 en A12. “Onder de snelweg gaat een redelijk ongerept gebied schuil", legt Graafstal uit. "Tot het begin van de IJzertijd stroomde er een flinke rivier in deze omgeving. Het was een aantrekkelijk gebied om te varen, vissen en wonen, daarom lagen er meerdere nederzettingen verspreid."