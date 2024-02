Ans wil met haar SpeedDryer de waswereld op z'n kop zetten: 'De droger kan de deur uit'

Mensen zijn gewoontedieren, maar voor Ans Clemens is het duidelijk. Haar uitvinding gaat de waswereld op z'n kop zetten. "Een stilstaand wasrek is eigenlijk het stenen tijdperk. Het duurt wel 10 uur voordat de was droog is. En een wasdroger is old skool, jaren zeventig. Maar dit, ja dit is de 21ste eeuw!"