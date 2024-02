Sierpoorten voor verzetsheldin Trui van Lier, familie start crowdfunding

In het begin van de Tweede Wereldoorlog richtte Trui van Lier een kinderopvang op, op de Prins Hendriklaan 4 in Utrecht. In deze opvang Kindjeshaven ving zij Joodse kinderen op waarvan de ouders waren ondergedoken. Die werden later door leden van het verzet weer ondergebracht op andere onderduikadressen. Ze heeft hiermee zeker 150 kinderen door de oorlog heen geholpen.