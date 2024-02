Minder Engels op universiteit moet aantal buitenlandse studenten terugdringen

De maatregelen zijn vooral gericht op bacheloropleidingen. Op dit moment is 30 procent daarvan Engelstalig. "Dat aandeel willen we fors verminderen", zegt Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht tegen de NOS. Pijpers was betrokken bij de totstandkoming van het plan. "We hebben geen concrete doelen afgesproken, maar we denken dat door deze maatregelen op termijn zo'n 10 tot 15 procent van de opleidingen alleen in het Engels wordt aangeboden."