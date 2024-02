112-nieuws: Auto botst op boom in Lage Vuursche, auto in brand op A28 bij Nijkerk

Vanmorgen is in Lage Vuursche een auto tegen een boom gebotst. Het ging rond 08.15 uur mis op de Hoge Vuurscheweg. De automobilist verloor de macht over het stuur en schepte ook nog een verkeersbord dat voor de boom stond. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen en de auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.