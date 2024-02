112-nieuws: Fietser aangereden in Amersfoort, politie pakt drugsverdachten in Maarssen

De politie heeft bij twee woningen in Maarssen drugs gevonden en nog andere spullen die wijzen op handel. Eergisteren werd bij een woning aan de Straatweg verpakkingsmaterialen en meer dan een kilo "hennep" gevonden. En twee weken geleden was het raak bij een woning in de wijk Bloemstede. Daar werd "een handelshoeveelheid" aan cocaïne en heroïne aangetroffen. Daarnaast lag er voor meer dan 5000 euro aan contant geld in huis en zijn er acht mobiele telefoons in beslag genomen.