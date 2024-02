Meer sprinters in regio Utrecht: NS past dienstregeling aan

Reizigersclub Rover, een van de organisaties die over het plan gaan adviseren, is blij met de uitbreiding van de dienstregeling, waar door corona en personeelsgebrek in was gesnoeid. "Rover is blij dat veel trajecten die de afgelopen jaren waren afgeschaald, eindelijk weer op volle sterkte gaan rijden." Dat er meer treinen gaan rijden aan de randen van de dag is "vooral goed nieuws voor forenzen die voor de spits uit willen reizen en voor uitgaanspubliek dat hierdoor makkelijker voor de trein kan kiezen".