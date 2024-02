Bijna verdubbeling van aangiftes zakkenrollen in Utrecht, zo voorkom je dat je slachtoffer wordt

Het is spitsuur en je bent op Utrecht Centraal. Op een overvol perron sta je met honderd anderen schouder aan schouder te wachten tot je de trein wordt ingeduwd. Volgens Van Gestel is dat het moment dat de zakkenrollers toeslaan. Een hand van een crimineel die in drukte je telefoon uit je jaszak pakt, is moeilijk op te merken. Eenmaal binnen is het zoeken naar een stoel. Gevonden? Volgens de boevenspotter nog geen tijd om te rusten. "Ga niet slapen, maar blijf alert. Tijdens een dutje ligt vaak alles voor het grijpen."