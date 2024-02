Modern of duizenden jaren oud? Raden naar glas in het Glasmuseum in Leerdam

In een van de vitrines staan verschillende glazen hoorns. Eentje uit de twintigste eeuw, maar ook eentje uit de eerste eeuw voor Christus. "Een hoorn was het eerste drinkgerei van de mens, maar die was toen van bijvoorbeeld een koe of een geit. Je eet het dier op en houdt dan de hoorn over. En dat hebben ze dus nagemaakt in glas. Het nadeel is wel dat je het in een keer moet leegdrinken of vasthouden, want je kunt hem niet neerzetten. Later zijn die hoorns nagemaakt als vaas, heel praktisch met een voet."