Hoe ziet jouw sleutelbos eruit? Je sleutels vertellen meer over je leven dan je misschien denkt

Amersfoort - Wat heeft 'iedereen' tegenwoordig in z'n zak? Een telefoon en sleutels. En wist je dat die laatste heel veel kunnen vertellen over de eigenaar? Ben je het type 'enorme bos' of heb je gewoon de huissleutel en dat is het wel zo'n beetje. Welke deuren kun je openen? En wat hangen er voor frutsels of souvenirs tussen je sleutels?