Wethouders door het stof na miljoenenstrop sociaal werkbedrijf: 'Ingehaald door actualiteit'

Het bedrijf is een zelfstandige bv, maar de gemeente is de enig aandeelhouder. In de zomer van 2023 bleek het bedrijf in financieel zwaar. De gemeente hoorde dat pas in september. In december bleek er zo’n chronisch tekort aan geld, dat salarissen niet meer betaald konden worden. Wethouders Schilderman (D66) en Voortman (GroenLinks) trokken de portemonnee en maakten met spoed anderhalf miljoen euro extra over, in de vorm van een subsidie.