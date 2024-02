Van huisdier naar gezinslid: 'Vroeger liet je een dier met kanker inslapen, nu krijgt het een chemokuur'

Dat mensen bereid zijn de steeds hogere kosten voor hun huisdier op zich te nemen, is veelzeggend. "Ik weet niet of er een plafond is", gaat Slob verder. Mensen gaan steeds verder bij het 'in leven houden' van dieren. En daar zit ook een zekere tragiek in. "Ze willen troost en liefde krijgen en ook liefde geven, die behoefte is heel groot. Vaak zijn dit juist mensen in de marge van de samenleving of alleen zijn, zij kunnen zich belangrijk voelen door hun huisdier. En als het ziek wordt, staat er veel voor ze op het spel. Voor hun komt een hoge rekening alleen wel extra hard aan, bij een hoge rekening zullen ze zich financieel veel ontzeggen. Dat heeft wel iets heel verdrietigs, het zegt ook veel over onze samenleving."