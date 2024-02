Veenendalers trapten nietsvermoedend tegen explosief dat er al een hele dag lag

Rond 21.15 uur deelt de quizmaster in het café gisteravond het nieuws dat de hele straat geëvacueerd wordt. Een vroeg einde voor de pubquiz in een van de kroegen aan de J.G. Sandbrinkstraat. Een van de deelnemers is Gerbrand Burink, die ook kantoor houdt in de buurt. Hij is partner van HZW Accountants & Belastingadviseurs verderop in de straat. "Ik wilde wel even gaan kijken, maar alles was afgesloten", vertelt hij.