Een verkenningstocht door een iconische woning van licht en lucht verscholen achter de Pieterskerk in Utrecht

In de keuken valt op dat de glazen kastdeurtjes geen scharnieren hebben. Om de deurtjes op te hangen heeft Mart de techniek gebruikt waar hij al mee geëxpirimenteerd had bij een van zijn meest bekende ontwerpen: de Deltavaas. Dat is een vaas die uit drie glasplaatjes bestaat die met siliconenkit aan elkaar zijn gelijmd. Natascha: "In dit huis wil hij dat een stap verder brengen door glazen deurtjes te laten scharnieren aan een naad van siliconenkit. Maar dat was nog nooit eerder vertoond. Het was voor hem natuurlijk de kick om te kijken of het zou blijven hangen. Het moest eigenlijk 24 uur uitharden maar na 12 uur ging hij alle stokken waarmee het gestut was en de lijmklemmen verwijderen. Ik ging schrok me dood en dacht: alles stort in. Maar het bleef allemaal hangen."