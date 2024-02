Westelijke Stadsboulevard functioneert niet zoals bedacht, ziet ook de wethouder

"We zien dat de situatie inderdaad nog niet altijd functioneert zoals bedacht. Een deel van de automobilisten past hun gedrag niet aan, zoals we hadden verwacht, en zo ontstaan er bijvoorbeeld op sommige momenten opstoppingen bij de Amsterdamsestraatweg", antwoordde de wethouder. Haar collega Van Hooijdonk zei eerder ervan uit te gaan dat een deel van de automobilisten de auto zou laten staan en in het vervolg per fiets of OV zou gaan reizen. Ook werd verwacht dat een deel van de automobilisten over de snelwegen rond de stad zou gaan rijden. Maar dat blijkt dus niet het geval, blijkt uit het antwoord van de wethouder nu. Het project Westelijke Stadsboulevard werd in 2020 begroot op 36 miljoen euro.