Lokale partij VoorBaarn blijft incasseren: raadslid stapt over naar VVD

Dat Tino Schouten niet langer als leider in zijn eigen fractie en in de coalitie wilde samenwerken was de eerste schok die VoorBaarn deze week te verwerken kreeg. Toen dinsdag ook Korkmaz vertrok werd het probleem groter: de coalitie is nu haar meerderheid in de raad kwijt . Korkmaz zorgt er bovendien voor dat de VVD in Baarn weer op de oude sterkte is. De liberalen hebben weer net als voor de verkiezingen vijf zetels, nadat vorig jaar voormalig D66-raadslid Jelle Jonkers zich al bij hen had gevoegd. VoorBaarn houdt drie zetels over.