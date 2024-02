Baarnse politiek wordt weer spannend, nu Tino Schouten solo gaat

Dat hij zijn eigen partij nu achter zich laat sloeg deze week in als een bom. "Het was een opeenstapeling van zaken", zegt Schouten. "Het irriteerde me dat ik te ver van mijn eigen denkwijze verwijderd raakte. In een grote fractie en in een coalitie moet je compromissen sluiten. Dan geef je altijd een stukje van jezelf weg. En daardoor kwam ik met mezelf in de knoop. Het kwam er op neer dat ik mezelf niet meer in de spiegel kon aankijken."