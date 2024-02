112-nieuws: A27 naar Almere dicht na ongeluk, brand in schuur in De Hoef

In De Hoef trof een boer vanochtend rond 07.20 uur een brand in zijn schuur aan. De schuur stond vannacht in brand, zonder dat de boer dat doorhad. Toen hij vanochtend bij zijn schuur kwam, trof hij uitgebrande landbouwvoertuigen aan, waaronder een trekker. Verder stonden hooibalen en zaagsel in de fik. De brandweer heeft de laatste resten van de brand geblust. Rond 08.30 uur was de brand onder controle.