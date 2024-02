Woestijnbuizerd Scott verdwenen: 'Hij denkt na 200 meter al: hier ben ik nooit geweest'

Van Rijthoven stopte vrijdagmiddag buizerd Scott weer in zijn kooi, samen met zijn buizerdvriendinnetje Maxime. Toen Van Rijthoven zaterdag bij de kooi aankwam, was Scott nergens te bekennen. "Hij is waarschijnlijk losgekomen en heeft zich door de platen in de volière gewurmd. Of hij zag een rat en dook er door een gat in de kooi achterna", vertelt Van Rijthoven.