Geen bananenpak en zeuren doe je morgen: Utrechtse Brabanders leggen carnavalsregels uit

Wat moet je wel doen? Allereerst wordt het volgens Mirte gewaardeerd als er zichtbaar veel moeite in je outfit zit. "Dat hoeft niet veel geld te kosten, maar je wil zien dat er over na is gedacht. Het is vaak de opener van een gesprek. Mensen denk vaak dat zo min mogelijk kleding het beste werkt, maar dat is niet zo." Daarmee doet ze een aanloop richting haar tweede tip. "Kleed je op het weer. Het is gewoon februari en overdag ben je veel buiten." Ook moet je niet je geluiddempende oortjes vergeten, waarschuwt Mirte. "Muziek staat in de kroeg hard. Als jij dit vijftig jaar lang wil vieren, moet je zorgen dat je geen tinnitus krijg."