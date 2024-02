Stand-up comedian Erik Boddeüs vindt inspiratie in de bibliotheek

Erik loopt regelmatig op de Neude, richting de bibliotheek. Want al die boeken zijn een bron van inspiratie voor hem: "Ik haal daar informatie uit, willekeurige boeken over willekeurige onderwerpen waar ik nog niks van af weet. Want dat vind ik eigenlijk het allerleukste: om iets nieuws te leren, om iets nieuws te doen en dat kan perfect In de bibliotheek. Bij een boek over bedden bijvoorbeeld of over slapen dacht ik een keer: waar zijn eigenlijk alle waterbedden gebleven? Dat vind ik zelf dan een hele grappige gedachte. Vroeger waren er heel veel mensen met waterbedden. Maar zijn er nu nog wel mensen met waterbedden? Dat is dan iets wat ik dat ik uiteindelijk tot een stukje comedy heb uitgewerkt."