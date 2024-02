Sociale huurwoningen Utrecht gesplitst om plek te maken voor jongeren uit de buurt

Daarmee is het mogelijk om in bepaalde gevallen 'buurtvoorrang' toe te passen, bijvoorbeeld voor jongeren. "Dat kunnen we dus inderdaad vaker doen en daar staan we positief tegenover", zegt de gemeente. "Voor elke locatie geldt natuurlijk wel dat we moeten kijken naar of het op die locatie past." De gemeente toetst zo'n aanvraag onder andere op leefbaarheid in de straat en buurt, of de woning wel groot genoeg is om op te splitsen en of de woning voldoet aan de normen voor geluidsisolatie.