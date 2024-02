Net als veel anderen slapen Nicolien en Juliëtte amper: 'Niets helpt'

"Binnen het eerste jaar dat ik gestart was met Culture of Sleep, viel me een ding op: een van de grootste problemen waar mensen die slecht slapen mee worstelen, is het gevoel van eenzaamheid. Ze voelen zich niet begrepen, niet serieus genomen door hun huisarts, psycholoog of omgeving. Daarom werken we eerst aan de erkenning: je bent niet alleen, het ligt niet aan jou. Daarna gaan we aan de slag met het verbeteren van de slaappatronen.