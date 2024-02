Utrechtse Simon wint met team WK-touwtrekken: 'Gevierd met een paar biertjes'

"We waren geen favoriet, dat was vooraf al duidelijk", vertelt Koetsier vanuit de sporthal in Zweden waar het WK plaatsvindt. Tijdens de eerste trek werden de krachten gemeten. "Toen dacht ik nog 'dat wordt een zware', maar bij de tweede trek bleken we een langere adem te hebben." De derde trek bewees dat het Nederlandse team de overhand had. "We trokken ze onderuit. Het was geen mooi gezicht, maar ik ben blij dat het gelukt is. 's Avonds hebben we in de bar van het hotel een paar biertjes gedronken om het te vieren."