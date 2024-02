Floris wint van Max Verstappen, en wil nu doorstomen naar de F1

We ontmoeten Floris op zijn slaapkamer in zijn ouderlijk huis. In de ene hoek staat zijn bed, in de andere hoek een racesetje. Floris is simracer, hij racet niet in echte auto’s, maar via internet met anderen ergens op de wereld. De Soestenaar is goed in het spelletje. Zo werd hij vorig jaar wereldkampioen in het Heinenken Player 0.0 kampioenschap. Dat is een wereldwijd kampioenschap waarvoor elke hobbyist zich kan inschrijven. Floris werd eerst Nederlands kampioen en toen mocht hij het opnemen tegen tegenstanders van elders op de wereld. En ook Max schoof aan.